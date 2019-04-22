退休無憂：港男靠食息月收5萬　清邁歎世界

「過去喺香港打工嘅19年，每日都做到想死！」說出部分香港打工仔心聲的，正正是41歲已達財務自由的Carlo Cheung。自大學畢業以來，他就將一半或以上人工儲起，並投放於股票、基金及債券。至2016年因病退出職場，並透過每月賺取逾5萬港元股息回報於泰國清邁享受人生。



Carlo今年45歲，4年前成功達至財務自由，不用在香港捱世界。年紀輕輕就可以退下火線，但其實他吃過不少苦頭。「以前細個屋企好窮，曾經住過木屋徙置區，成日發生火災嗰啲呢！」



生活環境欠佳，令他奮發向上，成功入讀大埔Band 1中學，「因為自己屋邨出身，更明白唔可以亂使錢、賭錢，要努力向上爬。」及後升讀香港科技大學，並修讀計算機科學學系。他指出，當年要申請Grant-Loan才能支付學費，那時最長還款期只有五年。



1997年大學畢業以後，他隨即加入銀行工作，成為IT項目管理的一員。他表示，當年正值IT發展蓬勃的年代，畢業後第一份人工已有14,000元。工作近四年，他儲到20多萬元，並用於結婚上。另外，當年樓價低水，他以160萬元買入大埔新峰花園一個面積近600方呎的單位，並向銀行敍做九成半按揭，即首期只需要8萬元。他笑指，當年為了結婚，已將所有積蓄「一鋪清袋」，當時曾向外父借5萬元，並於一年內還清。



婚後Carlo與太太在理財上非常自律，二人將一半收入儲起，並用來月供股票、投資基金及債券。「我理財原則唔係要賺大錢。」他投資偏好穩健的藍籌股，如當年受捧的思捷環球（00330）、滙豐控股（00005）等，並指自己不會選擇任何槓桿及高風險產品，喜以最穩健的方式為自己增值財富。



他慶幸自己生於七十年代，而做IT也特別吃香，兼能賺到錢。至2008年，他因小孩出世而細屋搬大屋，買入新峰花園一個面積1,200方呎單位。雖生活如意，但工作壓力令他透不過氣，「人生最大挫折係最後一份工，被調到幫公司裁員嘅部門。」2012年開始，他要為公司裁員計數，決定每年炒幾多人。做着不喜歡的工作，且在2016年發現積勞成疾，故最後決定祼辭及做手術休養。



康復後，他到多地如挪威、西藏、日本等遊歷，後來因購得平價機票而到清邁旅遊。首次踏足當地，就被其文化吸引，更決定長時間在當地生活，學習清邁人的純樸、禮讓文化及如何慢活。



他為此計算一下多年來的積蓄及再作投資部署。最後將資產重新部署，將四成的淨資產投放於股票，如買入宏利金融（00945）、香港中華煤氣（00003）、建設銀行（00939）等。另將一成資金買入基金及兩成買入債券，現時利息回報約六厘，平均每月有約5萬至7萬元股息回報。惟他坦言，資產大幅增值全因一四年時將面積近600方呎的物業出售。



在香港退休，手上或要有近千萬元儲備，但Carlo指在清邁卻只需小數目，即可過豐足的退休生活。以住屋為例，他現時以12,000港元租住位於San Kamphaeng一幢面積2,800方呎的兩層高獨立別墅，另有一個面積3,000方呎的大花園，現時種植了杧果樹、蓮霧樹及白蘭花等。移居外地，當然關注醫療配套，事實上，泰國私家醫院質素不但是世界數一數二，價錢更只是香港私院的一半。



在當地生活，與港最大分別是其慢活文化，香港人每天勞勞碌碌，生活節奏急速，但當地人卻習慣「慢」，例如用一小時享受一個早餐、駕駛時會互相禮讓，不急於向前衝。「40歲之前我喺銀行業打滾，40歲之後喺清邁學習當地人嘅價值觀，重拾人與人之間嘅互信，過真正嘅生活。」



回想當年，Carlo不禁感慨現今香港社會倒退，「以前喺大學做研究生，一個月都有17,000港元人工，不過同一個職位，現時都無咁多收入。」他續指，以前香港較多機會，如要買樓只要努力儲錢就會成功，但目前無論有多努力仍未必易出頭。對於現時香港年輕人難上車的苦況，他深表同情，但提醒他們要記住，「儲錢再難都要儲，投資再難都要做。」



初到泰國清邁的Carlo被當地寧靜所吸引，當時他租住了一個民宿，為一個面積約300方呎的開放式單位，每月租金近4,000港元。



他表示，當時地產經紀介紹一個適合外國人的生活圈給他，但除了租金較貴外，附近差不多沒有泰國人居住，令他難以融入當地人社會。周邊單位都變成Airbnb短租屋，不時有外地遊客入住，而且環境較為嘈雜。



半年後，他就在當地買入物業，雖然樓價只是香港的十分之一，但買入後卻發現不太喜歡，故現已放租，另租入現時的獨立別墅自住。



事實上，當地樓價較港低水，據統計網站Numbeo的研究資料，清邁市中心的一房單位，平均呎價只是約1,600港元，每月租金約2,780港元。至於首都曼谷，物價較清邁昂貴，同樣的一房單位，平均呎價3,711港元，每月租金約5,320港元。



泰國在地理上接近香港，除了是香港人的熱門旅遊地點外，也因為物價水平遠較香港低水，因此也是港人生活及退休的好地方。衣食住行消費方面，清邁一公斤白米價錢約7.41港元。二人於中高檔餐廳食飯，每人使費約60港元。



由於Carlo的太太及女兒現時仍居於香港，所以他要港泰兩邊走，一年只有約七個月時間在清邁居住，他享受生活之餘，亦打算做生意，打造更豐盛的人生。

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