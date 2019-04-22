美股升勢及恐慌指數不尋常　或屆暴風雨前夕

外國傳媒報道，美股著名分析員，2016年底準確預測美股只會稍稍整理、之後就會再次破頂的SPYETF網站創辦人Simon Maierhofer最新預期，美股可能正處於「暴風雨前夕」。



他指出，截至上周四(4月18日)，美國標指整個4月每日升跌幅也不足1%以上；再者，自3月26日起，標指17個交易日中，有15日是「裂口高開」，這些裂口加起來相等於97.9點的升幅，但實際上標指僅累升87.79點，即大市有高開後回軟的徵狀，令整個交易日在開市後都無驚喜。換言之，大市似有無力再升的迹象。



與此同時，俗稱「恐慌指數」的VIX指數也向下，反映市場不恐慌。不過，該指數在「圖表」上出現噩耗，信號來自2016年6月以來，第3次出現「下跌楔形」，對上兩次是2018年1月及10月，事後均證實是大跌市前夕。



這是否預示跌市開端？Maierhofer指出，或許是！與此同時，他提醒，從標指期貨成交量推測，標指阻力在2,920點左右(上周四收報2,905點)。

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