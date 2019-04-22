美智庫機構警告：明年底衰退機會是「真實的」　原因竟係...

外國傳媒報道，眾所周知，過去兩次全球經濟大衰退，即2001年及2008年，分別由科技泡沫爆破及美國次按危機引發，共通點是資產價格「炒過龍」。不過，總部設於美國華盛頓的智庫機構Economic Policy Institute發表的最新分析警告，下次全球衰退的誘因將會與別不同，很大機會不是由資產價格過高所引致。



該機構研究主管、負責撰寫報告的Josh Bivens表示，只要細心觀察這十年經濟是如何復甦，就可以略知一二。在未開始解釋前，他率先預警美國經濟在未來18個月陷入衰退的風險是「真實的」，主因是加息幅度將會超預期，以及美國減稅效應消失。他又緩引著名諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼(Paul Krugman)及其他華爾街著名專家預測，下次衰退時間就在2020年底，而且市場未對此作出任何準備。



他說：「美國對下次衰退的準備甚差，更重要的是，下次衰退的原因並不是目前大部分人所想的，即導火線不是因債務過多及利率太低。相反，導火線是政府不能有效約束金融業及打擊貧富懸殊問題。」



他解釋，在2009年，美國聯儲局仍有減息空間來救市，加上金融業配合「放水」，令全球經濟逐步走出危機。由於衰退會導致民眾減少消費，企業裁員增加，形成惡性循環，需要政府利用財政及貨幣政策配合，才能度過難關。



惟今次經濟復甦周期中，中低收入家庭的工資增長呆滯，令貧富懸殊問題加劇，加上政府已用盡了財政及貨幣政策，令下次救市難度很大。因此，下次衰退導火線是金融業不能再主動「放水」，貧富懸殊惡他亦令民眾難以透過消費刺激經濟，相信情況在未來18個月會惡化。

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