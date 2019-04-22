比速科技或發展種植工業大麻

2019年04月22日 18:35
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    比速科技(01372)公布，直接全資附屬公司Global Harvest Inc.與持有公司已發行股份總數75%的控股股東姜建輝，訂立無法律約束力的諒解備忘錄。據此，雙方同意合作發展種植工業大麻。

    根據諒解備忘錄，姜建輝及Global Harvest同意合作實施種植許可證所准許種植，及考慮下列不同安排的可行性，惟須待Global Harvest完成對種植許可證、該股權，及沃麻農業營運模式的盡職調查，方可進行：

    ●成立合營企業，以發展種植許可證所准許的種植計劃；
    ●收購該股權；
    ●Global Harvest向沃麻農業注資；或
    ●實施種植許可證所准許種植的其他可能安排。

    公司指出，建議交易須待簽訂正式最終協議後，方可作實。倘正式協議落實，公司將遵守上市規則作出公布。
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