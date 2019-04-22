中美貿易談判未沖喜！韓台4月出口料續弱

外國傳媒報道，儘管中美貿易談判或在短期內有結果，惟亞洲貿易未見率先轉好，4月恐仍繼續下滑，令中美即將簽約帶來的貿易反彈希望遇阻。



報道指出，南韓4月首20天的出口繼續按年下跌8.7%，若頹勢持續，將是連跌5個月；與此同時，根據另一數據顯示，台灣3月出口訂單跌幅大過預期，4月料繼續下滑。其中，南韓4月首20日對華出口下降12%；台灣3月對香港和中國大陸出口按年亦跌近14%。



事實上，中國進口持續疲弱給這些地區的貿易前景蒙上陰影。雖然第一季中國經濟增長好過市場預期，但進口需求未見增加。截至3月，中國進口已連續4個月下滑。



經濟師甚為關注南韓出口，因該國貨品為「全球進口」指標，由汽車到電子產品，每樣也是出口為主，令該國出口數據成為全球經濟「雨晴表」，如果數據不理想，對全球來說是警號，尤其是預示中國經濟未有好轉。由於不少分析員質疑中國經濟數據有水份，故更倚靠南韓等其他亞洲區的數據作參考。

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