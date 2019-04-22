【地產專題】大行紛轉軚睇好港樓市　今年有望升半成

近月香港樓市回暖，美銀美林及高盛亦加入唱好行列。美銀美林由原來預測今年住宅樓價會跌5至10%，調高至今年料升5%；而高盛原本估計未來三年香港住宅樓價每年會下跌5%，現預測今年樓價會持平，明年及後年則各升3%。不過，兩家券商都認為地產股近月升勢已反映大部分利好消息，籲投資者要選擇有穩固盈利增長及催化劑的地產股。



美銀美林指出，曾預期本港樓價經過今年1月及2月調整5至10%後，3月才轉趨回穩，但實際上樓市調整幅度卻較預期溫和，住宅樓價自二月便開始復甦。於美國聯儲局愈來愈「鴿派」，內地又放寬信貸下，今年以來恒指已累升近16%，對樓市亦有利，因此，該行調高了今年住宅樓價預測，而今年寫字樓租金亦由原來預測持平，調高至介乎0%至3%的升幅，明年寫字樓租金則由預測跌5%上調至無起跌。



此外，隨着人民幣匯價回升，該行亦將今年香港高檔零售銷售增長，由原來預測跌5至10%，上調至料可升5至8%，維持零售商舖租金今年有介乎0至5%升幅的預測。



不過，美銀美林認為，地產發展股自去年第四季起已累積反彈35%，超過2016年樓市谷底回升後股價的升浪，地產股現股價已大部分反映不加息、私人住宅土地供應持續低企、以及樓價和樓市成交復甦等正面消息。因此，該行較看好個別擁有催化劑及增長前景高於市場平均數的地產股，首選恒隆地產(00101)、長實集團(01113)及恒基地產(00012)，但冠君產業信託(02778)投資評級則降至中性。



●低息環境利好樓市

高盛證券亦指出，市場憧憬美國聯儲局將暫停加息，令低息環境將持續多一段較長時間，該行預期聯儲局於明年及後年只會各加息一次，此將對本港樓市有利。此外，港府將公、私營住宅土地供應比例更改至7:3，市場關注長遠或令私人住宅供應更緊張。此兩項因素的轉變，令本港樓市今年以來氣氛有所好轉，加上內地經濟復甦步伐較預期理想，故該行調高未來三年本港樓價預測。



該行續指，未來數月要密切注視港府於落實空置稅及收緊招標等新盤銷售方式，而更多小型及內地發展商參與本港樓市將加劇競爭，同時，5月份港府將再推出約5,000個居屋單位攪珠亦將成為市場焦點。



不過，高盛認為，地產股自去年10月低位反彈至今，已大部分反映美國聯儲局或不加息的預測，地產股股價較每股資產淨值的折讓率已由53%縮窄至現時僅餘40%，重返量化寬鬆後的平均水平，建議投資者於選股時，宜選擇有穩固盈利增長及龐大土地儲備的新鴻基地產(00016)，恒基地產投資評級則升至中性，但恒隆地產及新世界發展(00017)則分別調低至中性及沽售。



事實上，各大行今年都陸續上調對香港樓市預測，其中花旗今年初已預期本港樓市將於首季見底，置業需求會於農曆年後釋放，全年樓價料升5%。隨後摩根士丹利加入唱好行列，直言於加息步伐較預期慢下，估計今年本港樓價可升2%，一手住宅成交量可增加10%。另大和亦將今年樓價預測由原來下跌3%，上調至平穩。

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