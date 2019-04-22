海航集團旗下CWT披露違約事宜　資產遭接管

海航集團旗下香港上市公司CWT International(00521)(簡稱CWT)公布，由於公司未能在指定的截止日期前償還融資協議下的未償還金額，融資協議的已抵押資產抵押品代理人，已於4月18日對若干已抵押資產採取執法行動，即佔有集團於全資附屬公司CWT Pte. Limited的控股公司100%股權，位於美國的投資物業，以及位於中國的高爾夫球場，並已為該等已抵押資產委任接管人及經理人。



儘管有上述行動，CWT Pte. Limited目前仍繼續如常運作。公司於有需要時，將進一步刊發公告，以提供上述事宜的更新消息。



該股將一直暫停買賣，直至進一步刊發有關事宜。

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