AH股差距擴闊　外資大行料北水湧港「追落後」

近月「北水」流入情況顯著改善，截至上周四(18日)止，港股通已連續14個交易日錄得「新錢」，合共有逾176億港元淨流入港股，令3月以來淨流入金額增至逾351億港元，完全抵銷1、2月份合共淨流出逾120億元。有外資大行預期，隨着恒生滬深港通AH股溢價指數持續上升，估計「北水」將進一步流入。



恒生滬深港通AH股溢價指數自1月25日見116.55點的今年低位後，2月底開始顯著上升，至4月16日更升至127.12點的高位，較今年低位反彈了9.06%。



近月「北水」回勇外，其換貨亦積極，法國巴黎銀行表示，由3月至4月16日止，「豬肉股」萬洲國際(00288)為「北水」最愛，合共淨買入了7.73億美元（約60.29億港元）。由於非洲豬瘟問題令豬肉供應緊張，萬洲國際3月以來累升逾25%，相較恒指同期僅升了5%，遠遠跑贏大市。



吉利汽車(00175)曾是「北水」3月份愛股，一度獲淨買入2.19億美元(約17.08億港元)，但4月份卻成為獲利沽貨對象，截至4月16日止，「北水」4月淨沽出了1.29億美元(逾10億港元)，居4月淨沽出榜首。



野村證券列舉七大原因，看好亞洲股票市場。該行指出，美國核心通脹下跌，料聯儲局取態料更「鴿派」；而亞洲央行亦會採取更寬鬆的貨幣政策，澳洲、印度、馬來西亞、南韓及菲律賓等央行今年稍後時間料進一步減息。此外，中國的刺激經濟政策更愈趨明顯，連同中美料即將就貿易達成協議，中國經濟增長料將由谷底過渡至復甦階段。



於外圍方面，野村指歐盟容許英國脫歐限期延長6個月，英國無協議下「硬脫歐」的風險下降，而印度及印尼大選的結果料對市場正面，故看好亞洲區內股市。

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