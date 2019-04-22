新盤UPDATES︰意堤單日沽3伙　弦海加推

4天復活節假期由於沒有大型住宅項目推出，一手新盤市場以貨尾單位成交為主。



●信置三盤復活節沽7伙

市場消息透露，於復活節長假期，信和置業(00083)系內共沽7伙，其中觀塘凱滙沽出4伙，而大埔白石角逸瓏灣8及長沙灣一號九龍道分別售出2伙及1伙。



其中凱滙第3座高層J單位，面積500方呎，折實售價1,242.28萬元，平均呎價24,846元。一號九龍道高層E單位以686.89萬元售出，面積301方呎，呎價22,820元。



而逸瓏灣8第3B座高層A單位，面積699方呎，折實售價1,102.76萬元，呎價15,776元。



●意堤單日連沽3伙

香港興業國際(00480)旗下愉景灣意堤，今日(4月22日)單日連沽3伙，其中第8座12樓B室以2,620.1萬元售出，面積1379方呎，成交呎價1.9萬元。



●雲滙第2期

新鴻基地產(00016)旗下大埔雲滙第2期今日(4月22日)亦售出3伙，成交價介乎1,177.8萬至1,190萬元，合共套現3,551.5萬元。



●弦海加推新價單共41伙 入場費逾405萬

莊士中國(00298)旗下屯門弦海加推全新4號價單，提供41伙，扣除最高16%樓價優惠後，折實售價約405.19萬至589.99萬元，呎價由約16,106至23,034元。



該批單位將於周四(4月25日)發售，同時於當日至5月31日以每日招標形式推出29伙。



不過，翻查資料，上述新價單中，有5伙已在去年以價單形式推出，包括23樓及25樓A室，以及21樓、22樓及25樓R室。其中25樓R室新價單售價為702.38萬元，較去年3號價單的售價680.63萬元，高出約3.2%。

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