穆迪警告：企業併購額飆升埋下危機伏線

一般來說，凡有企業併購消息，市場大多會覺得是好事，因「強強聯手」，惟目前恐怕不是了。



外國傳媒報道，有數據顯示，由2015年至2018年，涉及企業併購的相關開支高達6.4萬億美元，較之前的3年總額高45%。不過，評級機構穆迪警告，這上升趨勢絕非佳兆。



該機構擔心的是無形價值包含在收購價之中，即買家會用真金白錢吸納賣方的非實物資產，例如品牌、商譽等。換言之，收購價會超過賣方的資產淨值。這就是穆迪的憂慮，因為商譽會被納入企業的資產負債表當中，猶如企業的信貸質素、盈利能力、現金流，只要被大幅撇帳，就會加速股價下跌。



再者，當經濟遇上衰退時，資產需撇帳的情況就更明顯。由於衰退時，企業的盈利能力及現金流會變差，將會拖累商譽價值，形成企業資產負債表收縮速度加快，若是以槓桿形式收購，後果就更不堪設想。

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