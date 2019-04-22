樓價UPDATES︰美孚復活假期錄3宗成交

復活節長假期間，美孚新邨錄得3宗成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●鰂魚涌康怡花園H座低層10室，實用面積529方呎，以兩房間隔，獲買家以890萬元連租約購入，實用呎價16,824元。原業主於2013年2月以600萬元買入單位，持貨6年多帳面獲利290萬元。



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九龍區

●美孚新邨3期百老滙街63號高層B室，實用面積511方呎，原則兩房間隔，望街景，零議價下以800萬元成交，實用呎價15,656元。上址為原業主於2006年3月以195萬元購入，帳面獲利605萬元。



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新界區

●天水圍栢慧豪園6座中層F室，實用面積501方呎，兩房間隔，享開揚池景，剛以590萬元沽出，實用呎價11,776元。買家為外區投資者，以單位現時月租1.2萬元計，回報約2.4厘。



●屯門豫豐花園1座中層B室，實用面積450方呎，以兩房設計，有外區人士鍾情該單位附有部分家電，而且業主有提供輕微議價空間，便決定以542.8萬購入作自住之用，實用呎價12,062元。

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