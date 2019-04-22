沈振盈：市況波動　提防好淡通殺

訊匯證券行政總裁沈振盈在東方產經「另類指標」專欄表示，復活節長假期，內地股市繼續開市，昨日A股全面下跌，外圍的A50指數期貨跌勢更加顯著。



昨日國家主席主持召開中央財經委員會第4次會議，上周五內地股市的回升，主要是市場對會議有所憧憬。然而，昨日所見，主力下跌板塊為銀行、保險、券商及煤炭等，似乎上周A股的回升，只是靠傳聞及市場憧憬而已，沒有實質的基本因素支持。



內地股市最大的隱憂，在於場外配資，只要中央不再放水，A股就會出現大幅回調的壓力。



過去數周一直強調，踏入「戊辰」月將會出現頗大幅的波動。故此，無論好友定淡友，都應該要縮減注碼以控制風險。在上周，恒指上衝30,300點關口無功而還，回落至29,700點水平又見底回升。若能掌握到節奏，就兩邊賺，否則，就會兩邊殺，好友淡友齊齊被套牢。



本周每日的股市走勢預測：

周二(庚寅日)：天干屬金地支屬木，金剋木之局，先高後低。

周三(辛卯日)：天干屬金地支屬木，金剋木之局，反覆偏淡。

周四(壬辰日)：天干屬水地支屬土，土剋水之局，出現跌勢。

周五(癸巳日)：天干屬水地支屬火，水火交戰之局，反覆下跌。



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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