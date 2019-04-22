Galaxy Fold測試負評不斷　新商機恐變危機？

全球智能手機當前焦點之一自然是可摺疊屏幕手機，但三星和華為兩大龍頭手機商先後推出摺芒手機後，似乎市場彈多過讚。售價貴得離譜難吸引機迷外，更加令人詫異的是，三星Galaxy Fold摺芒手機測試時卻甩轆，屏幕出現連串問題。



售價高達1,980美元的三星摺屏手機Galaxy Fold初次亮相時，曾令人留下深刻印象。然而，在上周發售前，三星交給美國媒體的測試機，試機僅兩日，即爆發手機屏幕存在嚴重問題，例如屏幕無法正常顯示，屏幕失靈和鉸鏈處凸起。對此，三星正式回應稱正在對此進行調查。隨後，於中港本周舉行的發布會亦宣布延期。



三星聲明表示，該公司決定親自對這些問題測試機進行徹底檢查，以確定故障原因。而聲明並稱：「有些測評者報告說，已撕去屏幕表層塑料薄膜，造成屏幕損壞。Galaxy Fold主屏幕上的確有保護層，它實際上也是屏幕結構的重要組成部分，旨在保護屏幕不受意外划痕的影響。撕掉保護層或在主屏幕上添加黏合劑可能會導致屏幕損壞。」



●傳小米vivo賣平六成頂爛市

無論如何，受到摺屏手機顯示屏故障問題拖累，上周四(4月18日)事件曝光當日，三星電子股價下跌逾3%。倘問題未能完善解決，隨時重演兩年前Note 7電池事件，Galaxy Fold一不小心隨時「摺埋」！



正所謂「屋漏兼逢連夜雨」，三星還要面對一眾國產手機商，準備殺入摺屏手機市場，並以超強性價比，即超低售價搶客。摺芒手機時代正式揭開序幕，其他手機廠商自然也不甘落後。早前，外媒曝光了一組疑似是小米摺芒手機的渲染圖，從圖中來看，其設計與之前曝光的小米摺芒手機一致，即三摺屏幕設計。雖說小米摺芒尚未正式發布，但其獨創的三摺設計已經吸引不少消費者的關注。



然而，這款小米摺芒手機更惹人關注的，是消息指小米有意將定價，較三星和華為便宜六至七成，僅售6,000元人民幣！該摺芒手機更將在6月份左右面世，與華為Mate X開售日期相若，而三星Galaxy Fold則預定4月26日正式發售。



目前的摺芒手機價格都超高，以性價比著稱的小米能否在摺芒手機大戰中跑出，值得關注。



當然，有意爭奪摺芒手機市場的廠商自然不少。除了小米出招頂爛市外，同是國產的vivo，就由附屬高端品牌iQOO推出摺芒手機，先不說其摺疊技術及強大功能，單在售價方面，據消息稱定價會在7,000元人民幣水平，同樣較三星和華為便宜逾五至六成，而這亦是一向走中低檔平價路線的vivo，歷來售價最貴的手機。



不過，若論全球首款推出的摺芒手機，則屬國產公司柔宇科技生產的FlexPai，但從柔宇官網上看，雖已實現全球發售，仍需採取預訂的形式才能購買到。但該公司董事長劉自鴻表示，其摺芒手機已進入批量生產的階段。



●LG聯想微軟隨時參戰

至於作為能與三星分庭抗禮的液晶顯示屏生產商LG，多年來在柔性摺疊屏方面絲毫沒放鬆。早前外媒透露，LG正研發摺疊屏設備，且曝光了疑似LG摺芒真機概念圖。據悉，LG摺芒真機同樣採用外摺設計，似乎可玩性還挺高。據報道，這款摺芒設備打開時屏幕比目前坊間的摺芒設備更大。



另外，早於去年9月，聯想在WIPO(世界知識產權局)提交了一項專利，專利描述一款具有可垂直摺疊的智能手機，該機在某種程度上類似於摩托羅拉的Razr智能手機，其背面還有一個副屏。



專利中的手機背面有一個大鉸鏈，用戶可以選擇彎曲點，這樣就可以將其部分摺疊或完全摺疊。部分摺疊的話，主屏幕的一部分仍然可見並且可用，而之前聲寶也申請過類似的專利。



最近亦有網友發現，微軟3月底成功獲得一份專利，是製造摺芒手機所必須的鉸鏈技術。根據專利具體信息顯示，該技術將用於Surface Phone摺芒手機生產。



據了解，微軟的這項專利在技術含量和應用範圍兩方面更是超越華為Mate X，兩者最大的不同便在於Surface Phone可實現360度翻轉摺疊，屏幕可全方位旋轉，用戶的操作體驗將直接上升一個檔次，這也將極大的減少手機折壞概率。

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