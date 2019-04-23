【邊Text邊過數】渣打推「轉數快」功能鍵盤

銀行界積極利用科技改善數碼銀行客戶體驗，有銀行更將「轉帳」功能融入各大主流手機通訊軟件，以便客戶日後可以一邊傳短訊，一邊使用手機轉帳功能，預期最快數周內推出並開放予Android手機用戶下載。



渣打銀行（香港）推出附「轉數快」功能的手機輸入鍵盤SC Keyboard，用戶下載並安裝鍵盤後，使用該鍵盤時可隨時點擊旁邊的渣打商標，便可使用指紋認證登入至渣打手機銀行帳戶，並查詢帳戶結餘及經轉數快渠道轉帳，每次進行交易時必須完成指紋認證以確保安全。



該行數碼銀行部主管陳麗明解釋，「覆短訊」為不少港人生活一部分，使用該行鍵盤可省去切換至銀行手機程式的步驟。開發概念源於渣打在南韓的零售銀行業務，當地早於年多前已推出類似功能，形容南韓金融科技「走得好前」。



她又說，是次推出的鍵盤暫僅支援英語輸入法，並只適用於附指紋解鎖的Android系統手機，該行冀今年底可增設中文輸入法，但未能確定何時推出蘋果手機iOS版本。



面對業界急速轉型電子化，同時渣打香港亦獲發虛擬銀行牌照，該行個人金融業務主管江碧彤認為，傳統與虛擬銀行兩者目標客戶定位不同，不應視為一種「內部競爭」，又指現有的傳統及數碼銀行應「相輔相乘」，嘗試將兩者特式結合。



她解釋，現時仍有逾四成客戶傾向使用實體分行，現研推俗稱「攞飛仔」的手機預約分行服務功能，如兌換外幣或約見客戶經理等，早前推的手機無卡提款功能QR Cash的使用量按周增兩成，大幅提升分行服務效率。

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