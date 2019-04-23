「舖王」旗下陞域集團斥資逾7千萬　搞初創比賽覓商機

香港房地產市道熾熱，但部分物業投資者為尋求新發展空間，開始部署涉獵各類科技範疇，並有意投資初創企業。



「舖王」鄧成波旗下陞域集團，將於5年內斥資7,000萬元，每年舉辦「陞域創越計劃」(THE STILE Initiative)，讓成立不超過3年、已具有實體公司雛形，並處於種子階段的獲選公司，來港4個月參與一系列分享交流及商貿峰會等活動。



該集團主席鄧耀昇表示，上述計劃已經展開，並於亞太區11個城市共接獲500多份計劃書，最終7份成功獲選。該批參賽公司將於4個月內了解集團的酒店、餐飲、金融、房地產等業務，並提出創新及改進建議。若方案可行，將可得至少10萬美金作創業資助，並有機會獲注資開拓初創企業。



他又表示，近年家族積極轉型，但途中發現很多難題未能解決，反映集團於科技範疇的發展較緩慢。有見及此，希望於亞太區得到更多創意元素，同時亦希望開放旗下商業平台，讓年青人拓展商機，甚至協助集資及上市。



是次參賽隊伍中，包括來自香港的Liquefy，業務主要是透過區塊鏈技術，把由投資者持有的實體物業資產證券化，然後推出市場讓公眾買賣。至於另一隊為來自馬來西亞的Butterfly，則主要從事貸款服務。



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