古勝：炒國策股小注無妨

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，復活節長假期前夕，港股一如所料淡靜，主板成交僅912億元，恒指最終跌161點，收報29,963點，再次失守30,000點大關，全星期累計則升53點，有入市的都會覺得真係幾悶吓！



大市偏靜，藍籌股當然無氣無力，股王騰訊(00700)就最明顯，上周股價高低位分別為398.4元及385元，波幅得嗰十幾蚊，重點係講緊「全周波幅」而唔係單日波幅，可想而知願意落場玩的大戶有幾多。至於另一指標股表港交所(00388)，全周同樣以窄幅上落為主，未見有太大動力之餘，又見唔到有大插之兆。



最鍾意無風起浪的美國總統「侵侵」，近期明顯較為收斂。咁又難怪，一方面聯儲局已聽咗佢支笛，由鷹轉鴿，市場預期美息從升轉跌機會增加。既然目的已達，亦無謂再多生事端。



更重要係，明年就係總統大選，即使早前有意話開多條歐美貿易戰線，但大選前「穩經濟」重於一切，相信早前舉動都係靠嚇居多，講多過做。所以，在同樣無再加大相關言論力度下，咁投資市場自然亦少啲波動。不過，美國同伊朗再起衝突，油價勢Chok，風險不得不防。



反之，近期內地公布的首季經濟數據向好之餘，資金亦開始追炒落後股或國策股，故不妨從中揀選目標。國家發改委內部《徵求意見稿》計劃提供家電及手機補貼，藉此刺激消費，海信家電(00921)、創維數碼(00751)、TCL電子(01070)及海爾電器(01169)股價上周四均報升收市，值得望多兩眼。



從經濟數據顯示，內地經濟正從底谷回升，但在中美貿易戰困擾下，中央主力推動內需消費以刺激增長亦合情合理。至於近日發改委發布關於《推動汽車、家電、消費電子產品更新消費及促進循環經濟發展實施方案(2019至2020年)(徵求意見稿)》，亦與市場早前預期相符。



不過，投資者需要留意未來推行之國策細節，如地方政府參與度、實際補貼資金規模等，皆為板塊往後能否熱炒的主要因素，事關這些政策憧憬其實年初已炒過一轉，並成功推動板塊反彈，但若然最終結果不似預期，相關股份隨時開倒車，故追勢買唔係唔得，但必須小心控制注碼。



最後要注意恒指近期雖然在30,000點水平徘徊，但正好用來睇清藍籌股的強弱。好似隻中國移動(00941)，3月時市場主力炒作能間接受惠5G概念，若然冇趁機食胡，今次又中招。該股自3月21日高位87.7元，跌到落上周四收報75.7元，累跌13%，同期明顯跑輸大市，若然高位追貨都咪話唔傷。



講真，中移同中國人壽(02628)一向難炒，但後者經歷一輪反彈後，近期走勢轉為橫行，表現明顯優於中移。加上市傳美國隨時以「受到國家安全威脅」的理由，反對中移提供美國對外通訊服務，咁集團會唔會又成為下一個中美博弈的受害者？機會確實不容抹殺，短期都係掂唔過。

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