曜熊理財：短線重防守　待調整入市

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉在東方產經「專家點評」專欄表示，中國今年第一季國內生產總值21.34萬億元人民幣，按年增長6.4%，與去年第4季度持平，比去年同期和全年分別回落0.4和0.2個百分點，好於市場預期，利好中港股市。



一如往常，中國採取了很多刺激經濟增長的措施。去年中國持續推出穩定政策，增加企業信心，支撐工業下一步平穩增長，減輕企業負擔，有利於企業增加生產。從金融服務實體經濟作用在增強，出口仍然有望保持一定增長。同時，市場高度關注的固定資產、房地產投資表現也好於預期。



中國經濟數據表現確實超預期，但外部還有隱憂；短期內，中港股市於4月底至5月可能迎來較大的波動或調整。



不過，長期來看，亞洲區內經濟增長動力強勁，亞洲各國正共同促進區域一體化進程。中日韓自貿區正全面提速談判，三方一致同意納入高標準規則，打造自貿協定。中日韓自貿區談判是中國參與的經濟體量最大、佔中國外貿比重最高的自貿區談判之一，達成後對亞洲經濟均有重要影響。



目前，美國聯儲局貨幣政策調整，加息周期結束，對亞洲股市估值的壓制或將逐步緩解。現時亞洲股票與其他全球股票市場之間的市帳率折讓幅度較高，而亞洲股票基金分散投資於防禦性股票及周期股，可降低投資組合風險，提高風險調整後收益。短期建議投資者防禦先行、維穩為首，今年下半年可能有入市機會。

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