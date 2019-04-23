CWT抵押資產　遭委接管人

海航集團旗下的香港上市公司CWT International(00521)周一(4月22日)晚上宣布，由於公司未能在上周三(17日)上午九時正前償還一項本金14億元融資協議的未償還金額，用作抵押品的若干資產已於上周四(18日)被採取執法行動，當中包括從事物流及商品貿易等業務的全資子公司的控股股權，貸款人亦已就有關抵押資產委任接管人及經理人。



事緣CWT上周二刊發通告，指公司當時未能按照一項去年9月訂立的融資協議，支付到期利息及費用約6,300萬元，因而出現違約。該貸款人當時已向CWT發出要求支付逾期款項通知書，並表示本金14億元的所有貸款連同利息等款項，應立即到期繳付，並要求CWT在上周三上午九時前償還所欠金額。CWT當時還指，融資貸款的抵押品佔了公司總資產「極大部分」。



按CWT周一公布，該批已被委任接管人的抵押品包括，CWT全資附屬CWT Pte. Limited的控股公司100%股權、內地高爾夫球場，以及位於美國的投資物業。CWT在周一通告上稱，CWT Pte.仍如常運作。



CWT Pte.的業績在CWT的物流服務、商品貿易、工程服務和金融服務分部入帳。按CWT 2018年業績通告顯示，商品貿易及物流服務去年收入分別為651.28億及18.39億元，佔了該公司去年總收入超過93%。



值得留意的是，按該公司上周二的通告，是次融資協議的抵押品尚有位於英國的投資物業，但公司周一公布抵押品遭委任接管人的通告內，並無交代該英國物業的現況。



此外，CWT上周二的通告亦提到，旗下一家全資子公司有一項截至上周二為止欠款約7.66億元的有期貸款融資，已經因為上述違約事項觸發交叉違約。因為根據協議，如果CWT Pte.控股公司的股權被債權人採取執法行動，CWT業務將受到相當影響。而該等股權若被出售，可能導致CWT Pte.及其附屬公司，違反若干貸款融資的立約契諾。隨後，CWT Pte.上周四(18日)發表聲明，表示已贖回一批當天到期、本金額1億新加坡元的票據連利息。



事實上，CWT去年全年錄得股東應佔虧損約5.57億元，按年盈轉虧。CWT股份自4月10日下午停牌，公司周一表示股份將會繼續暫停買賣，直至進一步刊發有關上述事宜的更新內幕消息公告為止。



海航集團上周曾發表聲明，表示密切關注CWT債務的事態發展，海航當時並預計CWT是次違約不會對集團其他業務活動造成任何干擾，或產生任何廣泛影響。

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