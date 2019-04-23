林嘉麒：長線看升　宜伺機部署

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒在東方產經「專家點評」專欄表示，恒指假前缺乏方向，游走於10天線與30,000點水平。儘管上周內地公布了令市場振奮的經濟數據，卻未能吸引額外資金進一步流入股市，假前的交易日，大市主板成交只有900多億元。



大市上升確是乏力，現時情況似今年2月下旬到3月的時間。當時恒指受制於29,000點，3月出現過兩次裂口下跌，令投資者一度失去信心，最終靠中國PMI數據再出現裂口大升。4月由29,500點起步，到現時30,000點水平，可惜的是，近期就算經濟數據遠好於預期，恒指也未有力再向上推進，這點是令投資者比較失望，相信需要等待新動力出現。



儘管如此，我們對大市暫時應存信心。事實上，今年恒指逢關過關，分別挑戰多個阻力位，2月初的28,000點，3月的29,300點，到今個月的30,300點。去年大市由歷史高位調整，壞消息不斷發酵，恒指走勢一浪低於一浪。



去年尾大市仍然存在眾多不明朗因素，惟每當有壞消息出現，恒指走勢未受太大影響，壞消息也漸被市場消化，恒指亦真正見底。經過3個多月，恒指累計升幅超過5,000點，也漸漸對好消息遲緩，尤其是近期的30,000點水平。



短線而言，恒指既然動力欠奉，理應獲利。事實上，要收復去年5月的裂口位是阻力重重。再者，Sell in May的傳統智慧、「五窮六絕七翻身」的經驗以及「有食唔食，罪大惡極」，仍建議大家略為減持，先持盈保留實力，寧願等待恒指真正收復去年上半年大部分時間的平台，即30,000至31,500點區域，屆時才再入市。



回顧歷史，過去曾發生多次是每當恒指升穿250天線後，在數月後會調整至50天線或以下水平。現時50天線位於29,017點，250天線位於28,056點，故此，未來兩大整數關口成為了最重要支持。現時牛市幾可以確定，假若大市回調，該水平值得買入作長線部署。



長線而言，恒指現時往績市盈率約12倍，估值當然不算很便宜，惟今年首季國家經濟增長較期強勁，加上企業受惠稅率下調，年內企業盈利預測有上調機會。早前面對環球的不確定性，大部分企業盈利均被下調，近期大行分別上調部分企業盈利，相信會陸續有來，屆時恒指預測市盈率亦會因此下跌。



況且，這輪大市升勢是拾級而上，阻力逐個被消化，當中的購買力要求資金量大，相信大戶長線看好，才願意在不同阻力區接貨向上買。近期大市未有動力，也未見大戶有大規模減持，也似是長線持有，因此未來調整不怕買，除非又再有黑天鵝出現。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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