陳蓓敏：聯想瞄準5G新商機　候低吸納

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏在東方產經「專家點評」專欄表示，港股復活節假期間美股繼續表現不俗，除了美企業績普遍合格，中美貿談近尾站外，尚有多間科技獨角獸企業陸續上市。Pinterest（PINS）為圖片分享社交網站，上周三公布招股價由原先15至17美元，提高至19美元，市值超過120億美元。該股上周四掛牌，收市飆升超過28%。



恒指持續在30,000點關口上落，月內高低位相距近900點，若以月均波幅1,500點計，尚差少許，主因復活節長假因素，投資者入市意欲欠積極。



個股方面，美圖公司(01357)終宣布退出生產手機市場，將旗下手機品牌售予小米集團(01810)，未來以合作形式推出美圖手機。另外，為刺激內需消費，發改委有意對國家能效2級以上，和有3C認證的新型綠色智能家電補貼，補貼為不高於價格13%，單台上限800元人民幣。內容對象主要是汽車、家電和手機等領域。若能落實執行，料對相關板塊有直接受惠作用。



聯想集團(00992)早前宣布，對旗下Think System和Think Agile資料中心基礎設施產品組合，進行升級，增強其在市場上競爭優勢，有利提升利潤率。下半年準備發布新手機，也瞄準5G物聯網帶來後台設備的營銷機會。建議候低吸納，目標價7.8元，止蝕6.44元。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082)

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