中國銀河國際：快遞業穩增　關注龍頭股

中國銀河國際研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，中國國家郵政局公布，2019年第一季度內地郵政行業業務累計營業額達到2,173.9億元人民幣(下同)，按年增長19.5%。我們認為，在郵政板塊的子行業中，快遞業仍是郵政行業中增長前景較佳的行業。



今年第一季受郵遞及快遞服務「年中無休」的模式帶動，假日仍堅持營業的企業數量增多，帶動營業額及收入穩步上揚。期內，撇除關於郵政儲蓄銀行業務的收入按年增長19.5%，雖然較2017年第一季的22.9%有所放緩，但數字表現理想。其中，快遞行業業務累計完成1,543億元，按年增長21.4%，佔整體份額71.01%。



第一季度，郵政寄遞服務運行較為平穩，服務量及收入分別增長1.3%及7.4%，較去年同期分別下降1.4個及6.7個百分點，另外，郵政普通包裹及函件業務大幅下降，普通包裹業務量較同期增長由正轉為負，說明郵政寄遞服務收縮，相反快遞服務呈增長，業務此消彼長。



同期，同城快遞業務量與業務佔比分別下降了4.4個及4.5個百分點，而異地快遞業務量和業務收入則分別上升了4.7個及1.9個百分點。從增速看來，異地快遞的業務量與業務收入保持30%的年度複合增長，內地往國際、港澳台的業務量及收入分別增長7.4%及8.9%。



從地區業務看來，東部、中部及西部的業務總量和業務收入結構基本維持不變。從地域看來，東部佔整體總量達80%以上，東部、中部及西部佔整體總量比重的分布不變。



基於上述分析，我們建議關注布局逐步清晰的順豐控股(002352.SZ)，同時建議關注韻達股份(002120.SZ)、圓通速遞(600233.SH)，以及估值相對較便宜的申通快遞(002468.SZ)。

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