財經作者龔成在東方產經「專家點評」專欄表示，坦白講，我自己都很久沒有用「地獄式慳錢法」，對上一次用的時候，應該是2008年金融海嘯時期。



當時股市大跌，人心惶惶，但我當時慳錢的原因並非因我身家縮水或擔心將來，而是股市大跌在不斷掃平貨。我記得當時曾有一個月，我的消費是700元(不計家用)，當然我每天仍是要返工、食飯、生活的。



在某些情況(其實不多，真的很有需要才用)，我便會加大力度，使用「地獄式慳錢法」：

首先講食飯，在這段日子我必然是帶飯返工，朋友間的食飯次數亦會減少，盡可能將這方面的消費減至零。(其實帶飯返工很健康，不應用「地獄」來形容，嘿)



交通，當然是選擇最平的交通工具，若果行路返家的時間少於半小時，其實行路是既健康又慳錢的方法。不過我由公司步行返家是必須行山的，但我都做了一次實驗，行一次去計時，結果由公司行山返家用了1.5小時。



後來我又計時，試試由公司跑返屋企要多少時間，結果都要45分鐘(其實閒時我都有跑步的習慣)，惟相比起幾蚊的車資，的確不划算，所以我亦只做了一次。



至於買衫及日用品方面，在這段時間基本上都絕無僅有，之前提及過要分清「想要」與「需要」。在這段時期，所有「想要」類的消費都減至近乎零。



另外，娛樂方面，並非沒有娛樂，只是選擇低消費或零消費的娛樂，例如做運動、傾偈等。所以這段時期我經常同朋友去行山、跑步，全是零消費的娛樂。



以上種種方法都是針對自己的，但往往最大的困難是身邊人，如家人、朋友、男/女朋友。因為別人不明白你的計劃與情況，所以往往無法配合你的模式，令你的計劃失敗。因此，你要做的是將你的慳錢計劃、目的、情況等同他們講，讓他們明白，最好是給予一個好像好有必要的理由(若你跟人說慳錢的目的是買玩具，這是沒有人會支持你的)。

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