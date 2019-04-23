周樂樂：復甦超預期　微調寬鬆政策

勝利證券副首席運營官周樂樂在東方產經「專家點評」專欄表示，過去一周，在經濟數據全面超預期後，A股並沒有熱情高漲的繼續瘋牛行情，反而在審慎之中反覆向上，且藍籌股顯著強勢，呈上證50領漲的局面。一周累計，上證50指漲3.89%、滬綜指漲2.53%、深成指升2.56%、創業板綜指漲2.43%。昨日A股復市則反覆回落，滬綜指收市跌1.7%、深成指則跌1.8%。



消息面上，經濟數據繼續全面超預期，無論是3月份的固定資產投資、消費、工業增加值、房地產景氣，還是一季度的宏觀經濟數據都全面超預期，這符合我們的預測。在經濟數據全面超預期後，市場的審慎展現了對寬鬆的政策將逐步收緊的擔憂。



4月19日政治局會議召開，分析研究當前經濟形勢，部署當前經濟工作。會議的基調出現較大的邊際變化，顯示政策略為收緊的市場擔憂逐步兌現。縱觀會議新聞通稿，不再提「六穩」目標，表明管理層也認為經濟復甦超預期；並重提「房住不炒」、「機構性去槓桿」等，對風險的關注權重強於增長。



對政策表述方面，要求財政政策要重視效果，貨幣政策要鬆緊適度，可能進入政策效果觀察期；並把工作重心轉到制度改革和注重發展的質量。



綜合本次會議的精神，我們認為隨着經濟持續復甦，政策邊際收緊的趨勢已經形成。但當前對於經濟復甦仍缺乏信心和共識，政策將進入觀望期，尚不存在事實上的緊縮周期。我們預計，至少今年第3季後，隨着CPI潛在超過3%，才可能觸發緊縮政策。



與此同時，我們仍對經濟復甦前景以及資本市場樂觀，在經濟政策逐步轉向改革，以及注重防範風險後，經濟的內生增長韌性仍能維持當前的復甦趨勢。尤其是，資本市場對全面改革有強烈期待，政策重點轉向改革，着重提及經濟下行的原因是「結構性、體制性的」，部分投資者期待的「改革牛2.0」或已在路上。



鑑於政策的基調邊際變化，預計整體流動性將有所下降，市場估值提升邏輯難以持續，對於小盤股和概念股有壓力；相對而言，藍籌將受益於經濟復甦，並具有估值優勢，預計上證50強勢的市場特徵會持續。



勝利證券副首席運營官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

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