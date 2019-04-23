美的拓智慧家居　目標交付3萬伙

去年10月上市的美的置業(03990)，其管理層表示，集團以房地產開發及服務為主，同時輔以智慧產業化及建築工業化共同發展的複合型發展策略，2018連同2019年將有共117個智慧家居項目落成，合共交付3萬套智慧家居房。



管理層指，集團透過人工智能(AI)、雲計算及物聯網(IoT)等技術，建設成智慧健康社區，包括智慧管理、多功能活區空間、人性化家居系統、全方位社區服務及品質開發，期望未來三年能建立200個智慧健康社區。



該公司管理層認為，智能家居和綠色生活是大勢所趨，相信能為行業帶來增長機會。集團今年亦已聘請有關專家，並成立智慧生活研究院，希望對未來人們居住、產品、生活方式等趨勢有更多研究，以支撐集團產品設計、智能化系統等開發。



除了智慧家居外，集團亦有發展文化旅遊項目。管理層指，現時只有一個文旅項目，主要定位為短途城市旅遊及度假目的地，目標客群為中產階層的消費者。



美的置業今年已與韶關市湞江區政府簽署投資協議，將在當地發展一個文旅項目。集團強調，發展文旅不是業務轉型，而是作為房地產項目配套，以提高物業的附加價值。



該公司管理層又提到，集團現時土地儲備超過4,500萬平方米，貨值為4,600億元人民幣，其中2,000萬平方米土儲位於長三角及珠三角地區，認為土儲足夠集團未來二至三年發展之用。

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