【名家筆陣】吳小平：A股續牛　受惠兩大動力

最近很多香港朋友都通過北上交易帳戶或者私人資金渠道，在內地大舉投資A股。即使是通過寬基ETFs(覆蓋股票面廣泛，包含行業種類眾多，追蹤具代表性的指數基金，如滬深300指數、中證500指數基金)+窄基ETFs(即除了寬基指數以外的風格、行業及主題指數基金)這樣的穩健性投資，也依然有望獲得逾50%的年化投資收益率。



港股固然走得也不錯，已近兩周盤恒在30,000高點附近，但兩個市場熱度顯然不同，兩地價差仍然頑固性拉開，A股依然是牛市初期投機首選之地，更受青睞。



A股牛市的最大動力有兩個。其一，科創板掛牌在即。一周前，科創板首屆上市委成立大會召開，這是授權掛牌的核心權力部門。成立大會當晚舉行了第一次工作會議，審議通過了《科創板股票上市委員議事規則》。根據投行慣常經驗，第二次或者第三次工作會議，極有可能開審上市申請，中國科創板第一個掛牌公司究竟是誰，答案已在倒計時中。



筆者估計，6月第一周，是非常可能的掛牌時間。科創板作為目前內地定位最高、科技含量最強的核心上市平台，其臨近啟動，以及正式啟動後的大批科技企業上市交易，必將對A股後市產生巨大的推動作用。



其二，樓市財富向股市財富轉移。中央政治局會議再次強調「房住不炒」，通過房產金融拉動經濟成長的選項，顯然已經不是管理層的首選了。持續十餘年的炒地價、炒樓花、炒新房、炒二手房，已經使內地房產價值四倍於GDP，房產金融創造出高價穩定利率的巨大影子銀行，對內地實業經濟發展已造成嚴重副作用。



房住不炒，意味着監管思路是「托底而不拉抬」，這也將是未來數年房產投資的主基調。因此，大量資金(預期4年30萬億元人民幣)有望脫離盈利空間黯淡的房地產業，逐步進入題材多樣、預期豐富的2019年股市。



若未來五年，中國證券化率在本輪牛市中逐步提升至100%(市值與GDP相等)，則有望每年增加至少10萬億元人民幣市值，股票投資人有望獲得每年逾25%的投資收益。



由於港交所(00388)缺乏高新科技類企業的穩定供應，科創板又對虧損類、AB股和紅籌企業全面開放，卡位競爭態勢明顯。在可預見時間內，A股雖然估值較貴，但依然將呈現遠高於港股的熱度。眼觀六路的港股活躍人士，不可錯過良機。



不過，香港投資人在選擇科創板個股時，也要高度小心。部分科創板公司的公司名與實質業務差距甚大，換句話說，就是涉嫌名不副實。譬如，有一家江蘇北人機器人公司，一聽名字，你可能以為它真的是一家以製作高科技機器的企業，而讀完申報材料，只是一家大量採購其他公司成型產品（尤其是日本品牌的機械人），然後為客戶提供集成安裝的服務型企業。後者的科技含量，若與機械人生產廠家相比，當然相距千里。



本周，又看到一個9號機器人公司申報的材料。看完後，你會驚訝發現這家公司與工業機械人幾乎沒有關係，主營產品明明是電動平衡車或智能滑板車。如果把這兩個電子玩具與「機械人」掛鈎，那實在是太勉強了，簡直讓筆者氣得搖頭。而且公司產品的主要銷售對象是小米(01810)，客戶集中度太高，類似於代工企業，單獨上市，其合理性仍值得考驗。



舉兩個例子，並非是打消香港朋友投資A股的信心，而是善意提醒。A股是一個魚龍混雜的江湖社會，目前確實有很大機會，也比較熱，但是一定不要盲目出手，要反覆斟酌。



資深金融人士 吳小平

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