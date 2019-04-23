梁彥穎：溝淡有技巧　要先睇對象

無論揸貨或沽空(尤其是沽空)，一旦不合乎預期，都只能止蝕而不能溝淡，除非肯定溝淡對象將會很快回升(對揸貨而言)或轉跌(對沽空而言)，因此溝淡者需要留意下述情況：



(1)溝淡對象的非系統性風險一定要低，避免單一事件可令回升變急跌，或轉跌變繼續創新高。因此，溝淡不能應用在中小型股票、發展中國家基金，以及低評級債券或低評級債券基金等等。若手中要溝淡的是以上不理想投資，溝淡者可考慮轉換投資以增加勝算。



(2)一般來說，揸貨溝淡比沽空溝淡風險低，因為一般揸貨投資都應收到派息；再者，上升的時間一般比下跌長很多，因此揸貨溝淡者可爭取較多時間應對市場變化；最後，揸貨的最大風險是資產價格變零，沽空的最大風險理論上是無限大。



(3)無論揸貨或沽空溝淡，溝淡者總會資金有限，因此不能隨意溝淡。有些溝淡者會待價格每次調整至10至25%才作一次溝淡，有些則尋找重大支持位或重大阻力位來溝淡。某次溝淡成功，即可考慮是否把溝淡盤抛走套利，以減低整體的成本。



(4)溝淡注碼則可憑信心而定。若不知市場何時逆轉，可採用平均注碼。若有信心把握市場逆轉時間，則可考慮金字塔式注碼，愈溝淡愈增加注碼。



以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排。



羽白資產管理財富管理總監 梁彥穎

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm