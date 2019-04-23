東方日報B1：上市機制改革一周年　港吸生科企膺三甲

香港交易所(00388)去年4月底進行廿五年來最大上市改革，包括容許同股不同權(WVR)及未有收入的生物科技公司在港上市，下周二剛好滿一年，而WVR公司更將於7月納入港股通。港交所行政總裁李小加表示，對有關發展感滿意。他又說，以集資額計，現時香港已經成為全球第三大生物科技公司上市地，又透露相關的上市申請仍然踴躍，形容香港發展為全球生物科技企業融資中心已初見成效。



李小加接受本報查詢時表示，儘管新上市機制推出僅一年，但香港已經成為全球第三大生物科技企業上市地，目前已有七家生科公司在港上市。他又稱，更重要是香港的生物科技生態圈已經開始成形，不少生物科技行業專才如分析師、投資者及顧問等，紛紛加入香港的資本市場。



他早前曾表示，預期在港上市的WVR公司，今年7月會納入港股通。財經事務及庫務局局長劉怡翔周一(22日)確認，有關股份將於7月納入滬港通及深港通，又說港交所及中國證監會已討論一段時間，已達成共識。



對於現時香港只有兩隻WVR股份，李小加表示，現時採用WVR架構的企業不多，因此即使至今只有兩家這類公司在港上市，但完全符合港交所及整個市場的預期。



問及市場憂慮新經濟股會轉投上海科創板懷抱，他認為，內地推出創科板，會令新經濟公司上市「個餅」愈做愈大，香港亦可受惠，例如一些企業會考慮透過「A+H」形式，在中港兩地雙重上市。如果滬港通納入科創板股份，將可吸引更多國際投資者通過香港投資內地。「香港與內地資本市場的關係一直以來都是優勢互補，不是非此即彼的關係。」



他又說，香港依然是亞洲區內的首選上市地，讓全球各地公司得以籌集來自環球的資金。「香港市場吸引力包括高效透明的上市流程、來自全球的充沛資金及靈活的再融資制度等。」目前該所繼續收到大量上市申請，並相信去年生效的上市新規為香港的首次公開招股市場注入更多活力。



有「新股女王」之稱、卓佳香港商務部董事總經理鍾絳虹表示，容許WVR公司在港上市，就如打開「一扇窗口」給那些同股不同權、市值大的公司來港上市，這些公司集資額大、具指標性，同時能夠推高香港在全球新股集資額排名，並且帶來市場推廣效應，「但這個窗口會不會吸引更多WVR的大公司來港上市，很視乎市場變化，歸根究柢都要能令投資者有錢賺！」



立信德豪會計師事務所董事林鴻恩表示，今年首數個月，美國納斯達克市場氣氛好轉，預期下半年在香港上市的新經濟公司數量會增加，但WVR不會成為「大氣候」，數量不會很多，原因是上市門檻較高，而且企業管治的黃金定律始終是「同股同權」。不過，預期生科公司數量會較多，因為不同種類可以百花齊放。



有投資銀行界人士指出，新經濟公司上市數目不如預期多，尤其是WVR公司，情況不如當年的內房股及資源股，只要有龍頭公司上市，同類公司就會一窩蜂上市。更重要是內地推出科創板，容許未有盈利、WVR及紅籌公司以CDR(中國預託證券)方式上市，「內地科企都要睇內地頭，現時好多科企來港上市都是按兵不動。」



再者，假如企業在科創板上市估值更好，便會吸引更多公司上市，與香港構成競爭。「只要內地科創板容許WVR公司上市，問題已經不再是定價不要太高，或者等待市場氣氛好轉就可以解決，因為股價表現始終是最現實！」

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