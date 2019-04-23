瑞幸咖啡擬赴美上市　首季虧損逾5億人幣

中國連鎖咖啡店品牌瑞幸咖啡(Luckin Coffee)向美國證交會(SEC)提交上市申請，股份代號「LK」。



該份初步招股文件未有披露瑞幸咖啡計劃上市的市值規模或集資金額，但據報該公司的最新估值達到29億美元。



值得留意的是，此前市傳瑞幸咖啡計劃在香港上市，但由於該公司成立僅約1年半，不滿足香港上市條件，故選擇了美國為上市目的地。



該文件指，截至去年12月底止，瑞幸是全中國第二大連鎖咖啡店品牌；於今年第一季末，瑞幸共有約2,370間全資擁有的咖啡店。



去年全年，瑞幸淨收入為8.4億元人民幣(下同)，但錄得淨虧損高達16.19億元。今年首季，公司仍錄得虧損5.51億元，較去年同期的1.32億元虧損大幅擴大。



該文件披露，在上市之前，陸正耀是瑞幸咖啡最大股東，持有該公司30.53%股權。陸正耀之前創辦了神州租車(00699)和神州優車。



瑞幸的其他主要股東包括Summer Fame Limited，於公司上市前持股19.68%；Mayer Investments Fund，持股12.4%；以及Centurium Capital，持股11.9%。

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