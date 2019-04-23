美股收市：道指挫48點　續關注美企業績

美國股市在長假期過後收市窄幅上落。道指收報26,511點，跌48點或0.18%；標指收報2,907點，升2點或0.1%；納指收報8,015點，升17點或0.22%。



投資者關注美企業績表現，本周將有超過140間標指企業公布首季業績，包括可口可樂、寶潔、Twitter及eBay等。至於Facebook、微軟、特斯拉等將於下周放榜。



油田服務企業Halliburton周一公布首季業績膀預期，惟股價高開低走，收市微跌0.13%。紙品公司Kimberly-Clark業績亦較預期好，股價收漲逾5.4%。



FactSet數據顯示，目前已公布業績的標指企業之中，76.5%的企業盈利勝市場預期。



SlateStone Wealth首席投資策略師Robert Pavlik表示，首季美企業績略較市場預期好，消除了投資者對的憂慮，但仍不足以刺激市場做好，而這正是股市調整的原因。

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