【地產專題】買家瘋搶未補價單位　首季75個公居屋呎價破頂

今年樓市突然轉勢，加上新一批白居二購買力湧入市場，加速二手資助房屋樓價攀升。首季有多達75個公屋及居屋，於未補價第二市場創呎價新高紀錄，佔期內156個錄得成交屋苑的48%。將軍澳區有8個物業破頂，部分呎價更超去年高位逾10%。



該區居屋富寧花園去年最高呎價為7,179元，踏入2019年紀錄接連被打破。2月時一個實用面積592方呎高層戶，以472萬元易手，呎價升至7,973元，較之前高位超出11.1%。現時所餘盤源不多，只有約5個，叫價最低380萬元，以實用面積451方呎計，呎價約8,426元。



上季將軍澳第二市場新增3個萬元屋苑，當中廣明苑去年呎價高位為9,562元，上月更兩創新高，繼中層戶以實用呎價9,627元易手後，另一個中層實用面積429方呎單位，以438萬元售出，呎價達10,210元。世紀21將軍澳魏仕良稱，該盤屬區內較新居屋，成交較為活躍，目前約25個買賣放盤中，叫價由430萬元起，該單位實用面積426方呎，每方呎10,094元。



筲箕灣區亦有多達5個居屋創呎價紀錄，東霖苑成功以「價細」突圍，今年6宗未補價成交中，佔5宗呎價不足1萬元。唯一一個實用面積213方呎的高層迷你戶，以260萬元易手，每方呎高達12,207元，較對上高位10,258元，大幅拋離19%。呎價亦逐步追貼區內熱門居屋愛蝶灣及東旭苑。



至於東涌去年底受內地旅客湧入影響，連帶樓市亦一度轉靜，但近期在買家追捧低水屋苑下，做價升幅明顯。該區居屋裕東苑二月至今連錄3宗呎價突破8,000元個案，包括一個實用面積429方呎中層戶，成交價384萬元，每方呎8,951元，較去年紀錄7,956元超出12.5%。



●裕東苑僅20%放盤價貼市

美聯李錦榮指出，部分白居二買家在新居屋市場落空後，即時回流裕東苑二手市場，加上有區內公屋富戶支持，在需求增加下，樓價被推高。現時項目約有15個放盤，貼市價單位更只佔20%，叫價約380萬元起。



相比之下，公屋則相對遜色，首季只有12個屋邨於第二市場破頂，價格超高位幅度全部不足10%。即使表現最佳的屯門山景邨，現時最高呎價5,201元，較去年中舊紀錄4,735元僅高9.8%。祥益黃慶德表示，該物業入場門檻低，所以不乏預算較少的買家吸納，目前約40個放盤，叫價最低為90萬元，以實用面積296方呎計，呎價約3,041元。



而青衣區有4個公屋可供二手轉售，當中3個今年同創歷史高位，較舊紀錄分別高出0.3%至2.9%。中原梁岳宏稱，去年底青衣公屋被白居二買家追捧，交投開始增加，樓價亦被推高。以長安邨實用面積443方呎單位為例，近期已升穿300萬元，撇除迷你戶，現時最低開價由200萬元起，單位實用面積349方呎，呎價5,731元。若連同青衣邨及長發邨，三個物業目前僅餘約40個放盤。



資深財經專家林一鳴指出，無論是私人住宅或資助房屋的樓價，經過早前調整後，已重拾升軌，部分更升穿去年高位，情況像2015至2016年跌市後轉眼超升的「翻版」。他指出，雖然政府推出的新居屋，位置理想兼折扣大，但要抽中並不容易，不少綠表或白居二買家免樓價繼續上揚，因而搶購二手市場未補價單位。



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