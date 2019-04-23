【市前重點睇】油價漲逾2%　CNH企6.71

●美匯指數回軟至97.2水平，港匯企7.844，離岸人民幣(CNH)企6.7123，歐元漲至1.126，英鎊回落至1.298。金價觸及1,280美元後反覆跌至1,274美元。油價漲逾2%，布油高見74.52美元，紐油企65.8美元。道指期貨窄幅上落。



●美國宣布結束對進口伊朗石油的制裁豁免，對中國等部分國家採購豁免在5月到期後不會延長。



-美國、沙特、阿聯酋3大能源生產國已經同意採取「及時行動」，保證全球原油有「適當供應」。



-紐約期油收報每桶65.7美元，升1.7美元或2.66%，為近6個月高位。布蘭特期油收報每桶74.04美元，升2.07美元或2.88%。



●紐約6月期金收報每安士1,277.6美元，升1.6美元或0.1%。



●道指收報26,511點，跌48點或0.18%；標指收報2,907點，升2點或0.1%；納指收報8,015點，升17點或0.22%。 https://bit.ly/2GCNsLK



-著名分析師郭明錤指Apple將在2020年推5G iPhone，搭載高通、三星芯片。



-中國瑞幸咖啡(Luckin Coffee)向美國提交上市申請，股份代號「LK」。



●港股ADR指數收報30,076點，跌48點。



●美國10年期國債孳息率升2.89點子，報2.5885厘。



●美國總統特朗普宣布，Herman Cain已經退出聯儲局理事的提名程序。



●美國3月二手房屋銷售按月跌4.9%，至以年率計521萬間，跌幅大過市場預期的3.8%。



●三星決定推遲發布Galaxy Fold智能手機，以全面評估測評者的反饋，並進行內部測試。



●華為第1季銷售收入按年增長39%，至1,797億元人民幣。全球智能手機發貨量逾5,900萬部，超100萬企業用戶和開發者使用華為雲。



●香港「同股不同權」股票7月將納入滬港通及深港通。



●海航集團旗下CWT International抵押資產，遭委接管人。 https://bit.ly/2XymWZh



●內地首批科創板基金有7隻產品獲批，媒體稱最快本周上架，每隻或有10億元人民幣的發行限額。



●中國及日本簽署交易所買賣基金(ETF)互通項目協議，首批日本ETF呼之欲出，最早5月起或可買日本股票。



●【地產專題】買家瘋搶未補價單位，首季75個公居屋呎價破頂。 https://bit.ly/2XwTSS0



─ ─ ─ ─ ─ ─

其他精彩新聞：上市機制改革一周年 港吸生科企膺三甲

https://bit.ly/2GzJWS2



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

