全球經貿戰︰分析指美對華鷹派力量在增強

曾任美國財政部中國事務高級協調員、美國大型資產管理公司TCW董事總經理

David Loevinger表示，雖然美國與中國可能在6月底前達成一定的貿易協議，但市場准入方面的不確定性可能會持續存在。



他指出，目前美國分為3派：一派說「增加進口就行；」一派由公司組成，關注市場准入、智慧財產權和與中國國企平等競爭；還有一派由對華鷹派組成，着眼於削弱中國實力，而這一派的力量在增強，周末關於伊朗問題的決定就反映了這一點。



他估計，美國可能取消對2,000億美元中國商品加徵10%關稅的措施，但對500億美元中國商品加徵25%關稅可能會保留。



而在中美如火如荼致力達成貿易協議之際，美國貿易代表萊蒂澤周一(22日)突宣布，美國貿易代表辦公室總法律顧問Stephen Vaughn將在未來幾周內離職。他的職務將由世達律師事務所合夥人Joseph Barloon取代，這也正是萊蒂澤曾擔任合夥人的律師事務所。



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