【股民熱話】過氣藍籌遇神祝福市值飆百億　幾時輪到大笨象…

上周香港一隻過氣藍籌股，因為大股東話得媽祖顯靈，公司股價由0.93元炒到上高位見2.23元，市值一度增加超過100億元！茶餘飯後的缸邊友眼見對岸神明威力，不禁話要去求求香港神明——有求必應的黃大仙顯靈，畀老散愛股大笨象——滙豐控股(00005)一點靈光指引，等股價有番啲起色！



事實上，滙控股價現時仍處於去年12月初67元水平，比對同期恒生指數及恒生金融分類指數累升約一成半的表現，可謂相形見絀。表現大落後，與其業績表現缺乏亮點，且海外業務前景不明朗(如美國經濟增長能否持續、英國會否無序脫歐)等因素影響。雖然話，公司業務分散全球，四平八穩，加上有5.9厘息，收息一族繼續坐住都可以安心，但問題係今年以來港股交投明顯轉旺，兩地股市皆穩步向好之時，屬權重股的滙控股價表現如定海神針，股價唔升就係罪！



回說滙控的股價，今年以來已第三次上試68元水平阻力區，而250日線目前亦已下移至69元水平，下方主要支持在63元水平，能否隨大市向好，向上突破，重上70元樓上，次季或者會有答案。事實上，論好消息，滙控亦不乏，就如中美好大機會在5月底6月初簽訂貿易協議，外資進入內地金融業的門檻降低，將會是其中一項發展。滙控如今主要單一大股東為中資企業，若外資的市場准入放寬，論滙控的股東背景及業務網絡，北上擴展不無優勢。



由於滙控股價波幅不大，不建議以輪證作部署，長線投資坐正股收息，並無不可。若然未有貨，就睇今次能否向上突破，若然再次遇阻回落，可待回試65元或以下水平再作部署。



東方產經專欄作者帥哥

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