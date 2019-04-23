華領醫藥在美開展糖尿病藥臨床試驗

華領醫藥(02552)公布，於HMS5552(dorzagliatin)的臨床試驗中對首名單獨服用二甲雙胍、DPP-4抑制劑、SGLT-2抑制劑或聯合用藥情況下均無法有效控制血糖的2型糖尿病患者開始用藥。有關試驗為該藥品與恩格列淨聯合用藥的藥代動力學(PK)及藥效學(PD)研究，以研究每種藥物單獨或聯合使用時的PK╱PD特性。試驗在美國進行。



於是次開放標籤、連續及多劑量研究，主要試驗終點為dorzagliatin與恩格列淨相互作用的藥代動力學和藥效學，以及dorzagliatin與恩格列淨同時服用時的安全性和耐受性。



公司擬進行涉及dorzagliatin的進一步研發，將包括其與公司研發管線的其他已批准抗糖尿病藥的聯用試驗。



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