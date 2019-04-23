【北水手影】中國鐵塔有「水」到　再升冇難度？

中國鐵塔(00788)首季多賺2.37倍至12.84億元人民幣，EBITDA亦按年升34.2%至135.9億元人民幣，多間券商發表報告唱好，認為其業績表現優於預期，刺激股價上周四(18日)一度創出2.24元的上市新高。



其實唔單止有大行祝福，「大媽」亦真金白銀入場撐場。數據顯示，該股上周四錄得淨流入約1.71億元。事實上，自去年12月，鐵塔獲納入港股通名單以來，南下資金買多過沽，該股合共錄得約15億元的港股通買盤支持。



事實上，內地今年加快推進5G技術發展，鐵塔可迎合三間電訊運營商的網絡建設需求，盈利增長有保障，加上受各路資金青睞，難怪股價表現咁硬淨。以上周四收市價2.2元計，較上市價1.26元已累升74%，但相比其他瘋炒的半新股升幅尚算溫和，且有基本因素支持，股價亦無蟹貨壓力，暫時走勢仲係易升難跌，下個較大的阻力位睇2.5元，回吐宜守穩2元關。

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