騰訊推新招「16+」　新遊戲16歲先玩得

騰訊控股(00700)繼為旗下遊戲測試「兒童鎖模式」後，將在健康系統上作新嘗試，在未來一款新遊戲上啟動「16+」試點。



「16+」試點在用戶於新遊戲上線時即開始運轉，包括在登錄遊戲時，根據健康系統的公安實名校驗結果，年滿16歲的用戶才可以獲得系統授權、直接登錄遊戲體驗；在遊戲中，16歲及以上的未成年用戶仍會受到健康系統防沉迷規則的管理，每天限玩2小時。



公司指出，從遊戲產品角度，該功能對未成年人的限制範圍進一步擴大，登錄新遊戲的基礎准入年齡從13歲提升至16歲。在試點遊戲中，被識別為未滿16歲的孩子本人將無法繞過健康系統直接登錄，從而協助家長對孩子進行更有效的管理，並增加與孩子的溝通。



「兒童鎖模式」規定13歲以下未成年新用戶在首次登錄遊戲之前，將被強制要求進行「兒童鎖」的登記認證。只有其監護人完成「解鎖」後才能進入遊戲，若未完成「解鎖」則被禁止登錄。



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