亞洲股市：日韓股受壓　澳股升0.8%

亞洲主要股市升跌不一，日本日經225指數跌3點或0.02%，報22,214點。



雷諾-日產-三菱聯盟前董事長高恩涉嫌違反《金融商品交易法》及《公司法》等，早前第4次被捕。檢方周一(22日)加控高恩背信罪、利用職權挪用資金、牟取私利，並延長拘留期。日產汽車股價升0.11%。



南韓首爾綜合指數亦跌0.77點或0.03%，報2,215點。三星電子跌0.22%。公司正式發布聲明，延後推出旗下Galaxy Fold智能手機。



韓亞航空跌逾3%，南韓財長表示，債權人計劃向韓亞航空提供1.6萬億韓圜的財政支持，以解決該公司流動性問題。



澳洲悉尼普通股指數則升51點或0.81%，報6,401點。BHP Group升0.44%，公司表明無計劃退出動力煤業務。



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