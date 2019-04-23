沙特呼應維持「微妙的平衡」　市場憂慮油市敏感消息　

就美國將結束對進口伊朗石油的制裁豁免，沙特能源大臣法利赫表示，在未來幾周內，沙特將與其他生產國和主要石油消費國密切協商，以確保石油市場均衡穩定，「不會失去平衡」。



外電引述消息人士稱，沙特和阿聯酋的產量將在短期內合計每日增加約150萬桶。4月前兩周伊朗原油出口量為每日110萬桶，代表沙特和阿聯酋兩國就能完全彌補伊朗石油損失。



美國周一(22日)發布聲明稱，美國總統特朗普決定不會更新5月2日到期的進口伊朗原油豁免政策，目的是將伊朗原油出口降至零。聲明特別提到，美國、沙特、阿聯酋這3大產油國已同意採取及時行動，確保在伊朗石油全部撤出市場之際，保證全球原油有「適當供應」。



瑞銀大宗商品分析師報告預計，沙特和盟國將「謹慎地」回應客戶需求，而不是先發制人地提高產量。而由於夏季石油需求季節性增加，石油市場可能對利比亞、委內瑞拉或尼日利亞的進一步供應中斷非常敏感。



巴克萊銀行預計，若伊朗原油出口量降至零，2019年布蘭特原油價格預期將再上調5美元，至每桶75美元水平上行。



另外，日本內閣官房長官菅義偉表示，將就伊朗原油問題與日本企業交流意見；亦將考慮實施舉措來避免原油供應影響。



日本經濟再生大臣茂木敏充稱，美國對於伊朗原油出口的決定對日本影響有限；不需要使用國家原油儲備。



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