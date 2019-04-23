港股受制三萬關　內房捱沽　鐵塔創新高

港股早段跌逾200點後回穩，恒生指數曾升18點，高見29,981點，惟逼近三萬關止步。國企指數跌50點，主板成交380億港元。



外圍科技股做好，騰訊曾升1%，高見395.6元；小米集團漲1.7%。



5G及手機設備股有追捧，中國鐵塔升4%，創2.29元上市新高。瑞聲科技及舜宇光學升逾3%及2%；中興通訊升2.6%再破頂；比亞迪電子飆近4%；京信通信升近2%。上周炒上的富智康一度回吐12%，暫跌逾6%。



其他重磅股個別發展，中國平安升1.2%；滙豐控股靠穩；中國移動跌0.6%；工商銀行跌0.8%；建設銀行跌1%。油價做好，中國石油升2.2%；中國海洋石油升0.8%；中國石化靠穩。



中央重申「房是用來住，不是用來炒」，內房股捱沽，碧桂園跌4%，是表現最差藍籌；萬科亦跌4%；中國海外跌2.2%；融創中國跌逾半成；旭輝跌逾6%；世茂房地產及禹洲地產跌近5%；富力地產跌4%。





【09:21】內銀領跌 內房水泥沽壓重

港股長假期後持續回吐，恒生指數低開180點或0.6%，報29,782點。國企指數低開95點或0.81%，報11,672點。



內銀股領跌，建設銀行低開1.4%；工商銀行低開1%；中國銀行低開0.8%；交通銀行低開近3%，合共拖低恒指58點。



其他重磅股個別發展，騰訊及中國平安靠穩；友邦保險低開0.2%；滙豐控股低開0.5%。油價急升，中國海洋石油及中國石油高開1.7%及1.2%，是表現最佳兩隻藍籌；中石化跌0.1%。



中共中央政治局上周五(19日)召開會議，強調要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位。內房股有沽壓，萬科低開3.5%；華潤置地低開2.5%；碧桂園及中國海外低開1.5%及1.4%。融創中國低開5.4%。



水泥股跟跌，中國建材低開4.5%，是表現最差國指成分股；海螺水泥低開3.5%。



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