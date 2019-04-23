A股快報：水泥煤炭偏軟 石油股靠穩
2019年04月23日 09:25
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滬深三大指數齊低開0.1%。滬綜指低開3點或0.1%，報3,211點；深成指低開18點或0.18%，報10,206點；創業板指低開2點或0.13%，報1,695點。
板塊方面，摩托車股跌逾1%；家電、紡織機械、交通運輸、水泥及煤炭股跌0.4%至0.6%；金融股跌0.34%。次新股升逾2%；石油、陶瓷及農林牧漁股上升。
冀東水泥跌0.29%，公司指會積極委派代表參加國家反壟斷局告誡會，該會議不會對公司的經營產生重大影響，無需信息披露。
合盛硅業升0.41%，其全年淨利潤28.1億元人民幣(下同)。
均勝電子升1.64%，公司全年淨利潤13.2億元。
長安汽車升0.11%，公司全年淨利潤6.807億元。
綠地控股升1.2%，其第1季淨利潤44.1億元；擬為中民外灘提供300億元擔保，以確保董家渡項目開發。
大族激光升0.68%，公司全年淨利潤較分析師預測低4.4%。
康美藥業升0.88%，公司稱已兌付2018年度第二期短期融資券本息。
天士力升0.73%，其首季度淨利潤增長20.6%至4.482億元。
樂視網跌停，報2.03元。
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