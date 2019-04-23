聯通：正式開通5G試驗網　組百億資金孵化項目

中國聯通(00762)董事長王曉初出席峰會時透露，公司將在中國7個城市正式開通5G試驗網，正式發布公司的5G品牌，熱切期待與產業鏈共同深度合作，攜手推動中國5G發展。



據了解，該7個城市分別為北京、天津、上海、深圳、杭州、南京及雄安。



他又呼籲，手機終端製造商要加快5G終端發展，從而使5G盡快普及，並希望手機終端能保證通用性，而不是考慮某個營運商的制式，5G手機還要考慮價格，讓消費者可以接受，達到與4G手機接近的水平。



另外，他指公司是唯一一家集團層面進行混改的央企，混改為公司帶來的最大變化包括：集團上下思想更加開放；員工更加努力；機制更加靈活。



聯通副總經理梁寶俊稱，公司聯合了32家合作夥伴成立中國聯通5G應用創新聯盟，並發布領航者計劃，以此匯聚產業生態優勢資源、領航5G應用快速發展。其中重要內容包括，打造萬億元級別的5G應用新市場，聯通還將組織百億級別資金用於孵化5G項目。



聯通於周二(23日)與上海政府簽署《深化5G網絡建設和創新應用推進新一代信息基礎設施建設戰略合作框架協議》，至2021年，公司祳在上海投資150億元人民幣，助力上海「5個中心」和「4大品牌」建設，加大5G網絡的規模部署及創新應用，全力助推上海打造「雙千兆寬頻城市」。



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