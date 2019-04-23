iPhone首季銷售料低於預期　5G機明年推硬？

研調機構OTR Global預料，今年首季，iPhone手機銷量為3,700萬至4,200萬部，低於預期的4,000萬至4,500萬部，主因是去年推出的新機型XR、XS和XSMAX銷量表現不佳，而仍在銷售的iPhone 8等舊機型表現尚可。



蘋果公司將於4月底公布第1季度業績，目前仍維持首季550億至590億美元銷售額目標。對上一個季度為843億美元。



在中國市場，iPhone出貨量連跌3年，2018年出貨量下跌逾13%，市場佔有率9%。為刺激銷售，蘋果公司於去年底開始採用減價策略。



著名蘋果分析師郭明錤最新報告指，蘋果公司與高通專利和解，意味着2020年下半年發布的新款iPhone將支持5G；預計新iPhone搭載高通、三星晶片。2019年和2020年iPhone總出貨量將分別達到1.88億至1.92億和1.95億至2億。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm