【即市分析】北水將開閘　同股不同權股有買趁手？

東方產經「MARKET INSIGHT」專欄作者古勝：正當港股冇乜大主題之際，港府官員表示，經與香港交易所(00388)和中國證監會商討，已共識在7月開始，將香港的「同股不同權」股票會獲納入「滬港通」和「深港通」當中。北水快開閘，股民喺時候做定功課等開波炒作！



市場一直認為，「互聯互通」對人民幣國際化和香港與內地雙向資金流皆具正面影響，而部分人士擔心上海的科創板跟香港的首次公開招股(IPO)「爭生意」，不過從中港兩地股市近期走勢「同步率」愈來愈高的趨勢看來，相信不必太過擔心爭生意問題，反而中港兩地股市在吸引外資流入時可因應「互聯互通」發展愈趨成熟，雙方生意可因此愈做愈大。



策略上，港交所作為行業龍頭，自然起領頭羊作用，雖然近期股價因應股市氣氛略為抖氣，即市跌0.3%，但中線前景依然樂觀，不妨候低在263元水平作中線吸納。



至於一眾「同股不同權」可受惠「水源」增加且流通性擴闊，真正「水到渠成」，難怪今早小米集團(01810)即市跑贏大市升1.7%，短期若能在成交配合下上破前高位12.68元，上升動力料將進一步增強，不妨先落第一注，候破位再追，中線目標價睇15元，跌穿11元止蝕。



此外，市場早前憂慮美團點評(03690)3月迎來禁售股份正式解禁憂慮，股價一度急跌，不過3月中低見47元後已反彈，即市持平報55.2元，睇落係短線整固，值得納入觀察名單，伺機而動。



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