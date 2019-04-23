【即市分析】5G概念股仍有炒作空間

東方產經專欄作者帥哥：5G概念股強勢未止，中國鐵塔(00788)再創出2.29元的上市新高，現仍升3.1%報2.27元；至於中興通訊(00763)亦破頂創27.7元的52周高，現升1.3%報27.1元。中通服(00552)、京信通信(02342)及昂納科技(00877)亦逆市做好。



鐵塔首季業績表現理想，期內純利大增2.37倍至12.84億元人民幣，並多間大行齊聲唱好。中銀國際最新將其目標價由1.97元上調至2.42元，評級亦由「持有」升至「買入」。摩根士丹利及富瑞則各予其目標價2.5元及2.55元，評級分別維持「增持」及「買入」。



事實上，距離2020年5G正式商用愈來愈近，內地亦加快發展步伐。國資委日前強調，央企會持續推進5G研發和基礎設施建設。工信部官員亦指，5G將帶動以集成電路為代表的高科技行業率先突破，並將有助傳統產業，特別是製造業轉型升級。市場預期電訊營運商在5G的資本開支加大，有利相關概念股。



部署方面，鐵塔及中興股價已先後出現突破，論基本因素以鐵塔較為優勝，盈利增長有保證，惟中興估值則相對吸引。由於5G概念仍在繼續發酵，相信兩大概念股仍有上升空間，只要守穩升軌支持，值得中長線逢低吸納，鐵塔下站目標先睇2.5元，至於中興下一較大阻力在30元。

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