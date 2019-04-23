人民幣Hibor：隔夜息跌至2.37厘 CNH企6.71
2019年04月23日 12:00
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(Getty Images圖片)
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息報2.37厘；1、2星期及1至3個月拆息報2.65至3.11厘，6及12個月拆息分別為3.22及3.50厘。
23/4/2019
隔夜 2.37067厘
1星期 2.65300厘
2星期 2.68617厘
1個月 2.85400厘
2個月 2.94700厘
3個月 3.11133厘
6個月 3.22083厘
12個月 3.50583厘
18/4/2019
隔夜 2.55200厘
1星期 2.71733厘
2星期 2.74750厘
1個月 2.92033厘
2個月 2.99967厘
3個月 3.08417厘
6個月 3.24017厘
12個月 3.52583厘
離岸人民幣(CNH)兌每美元於6.7106至6.7158上落，最新報6.7136；在岸人民幣(CNY)徘徊於6.7058至6.7176，最新報6.7124。
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