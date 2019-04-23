人民幣Hibor：隔夜息跌至2.37厘　CNH企6.71

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息報2.37厘；1、2星期及1至3個月拆息報2.65至3.11厘，6及12個月拆息分別為3.22及3.50厘。



23/4/2019

隔夜 2.37067厘

1星期 2.65300厘

2星期 2.68617厘

1個月 2.85400厘

2個月 2.94700厘

3個月 3.11133厘

6個月 3.22083厘

12個月 3.50583厘



18/4/2019

隔夜 2.55200厘

1星期 2.71733厘

2星期 2.74750厘

1個月 2.92033厘

2個月 2.99967厘

3個月 3.08417厘

6個月 3.24017厘

12個月 3.52583厘



離岸人民幣(CNH)兌每美元於6.7106至6.7158上落，最新報6.7136；在岸人民幣(CNY)徘徊於6.7058至6.7176，最新報6.7124。



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