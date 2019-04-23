【午市重點睇】美匯升上97.3　布油企74.3美元

●美匯指數在亞洲市升上97.3水平，圓匯反覆企111.81；歐元兌美元報1.125；英鎊報1.298。港匯跌至7.846。在岸、離岸人民幣企6.71。金價報1,275美元，布油企74.3美元，紐油報65.8美元。道指期貨偏軟。



●港股受制三萬關，恒生指數半日跌24點或0.08%，報29,938點，內房沽壓大，鐵塔創新高。https://bit.ly/2vh4RCX

-WVR公司將納入滬港通，小米逆市升2%。

-國壽盈喜後再獲大行唱好，股價曾升逾4%。

-騰訊推新招「16+」，新遊戲16歲先玩得。

-價位提示：東方明珠石油挫9%變「仙股」。

-博華太平洋飆4成，博華皇宮．塞班將於9月底前部分開業。



●【即市分析】

-北水將開閘，同權不同權股有買趁手？https://bit.ly/2UxL78r

-呢期炒股忌跟車太貼。https://bit.ly/2GueaVu

-中移係時候博反彈？https://bit.ly/2GwqXXz

-【北水手影】中國鐵塔有「水」到，再升冇難度？https://bit.ly/2IOZyTb



●A股快報：3大指數半日均收跌不足1%。https://bit.ly/2Gqp12E



●亞洲股市：日股中段跌不足百點。https://bit.ly/2Xxk1jC



●人民幣兌每美元中間價跌47點子，報6.7082，CNH企6.71。



●人行不開展逆回購操作，今日有400億元人民幣逆回購到期。



●傳人行近期向香港個別銀行蒐集理財產品資料，籌備「理財通」。



●亞洲基礎設施投資銀行(AIIB)行長金立群表示，擔心斯里蘭卡襲擊事件的經濟影響。



●全球經貿戰︰分析指美對華鷹派力量在增強。https://bit.ly/2UAAAcN



●沙特呼應維持「微妙的平衡」，市場憂慮油市敏感消息。https://bit.ly/2vjEsEx



●華為推出全球首款5G汽車通訊硬件，冀推動下半年汽車5G網絡技術商業化。



●聯通正式開通5G試驗網，將在中國7個城市正式開通5G試驗網，正式發布公司的5G品牌。



●iPhone首季銷售料低於預期，5G機明年推硬？https://bit.ly/2IB7pVq



●香港航空新董事聲明︰法庭向4名現任董事發禁令，除日常業務外，不得簽署任何交易或協定。此外，任何董事不得自行或通過他人刪除、篡改、更改或銷毀香港航空任何文件。



─ ─ ─ ─ ─ ─

其他精彩新聞：【股民熱話】過氣藍籌遇神祝福市值飆百億 幾時輪到大笨象…

https://bit.ly/2IzM9zl



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm