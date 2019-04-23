黎永滔3.5億購大潭道住宅項目

市況暢旺，大額物業頻獲承接。資深投資者黎永滔或有關人士近期以3.5億港元購入大潭道10A至10C號海景住宅項目，以重建樓面計，每方呎樓面地價約5.3萬元。據土地註冊處資料，上址新買家為Sure Profit Corporate Limited。



該項目建於1982年，現由3個複式單位及地下露天停車位組成。地盤面積約8,792方呎，劃為「住宅(丙類)3」用途，若按地積比率0.75倍發展，可建一幢3層高住宅連一層開敞式停車場，可建樓面約6,594方呎。



據悉，上址由Eltee Enterprise Limited持有多年，屬業主自用物業，而該公司董事包括議員林健鋒及其家族成員。



至於早前易手的南區赫蘭道8號項目。物業成交價逾14.5億元，買家為理文造紙(02314)主席李文俊家族。



該項目原有一保險公司持有作長線投資，地盤面積29,825方呎，以可建樓面22,369方呎計，每呎樓面地價近6.5萬元。



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