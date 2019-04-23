樓價UPDATES：東環辣招鬆綁貨減價套現

東涌東環錄辣招鬆綁成交，兩房戶減價逾7%沽出，原業主持貨3年，鬆綁即轉手，帳面獲利102.4萬港元，賺價19%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●跑馬地華芝大廈高層C室，實用面積1,232方呎，三房套間隔，以1,800萬元易手，實用呎價14,610元。



●鰂魚涌太古城金山閣低層C室，實用面積582方呎，兩房間隔，以1,148萬元易手，實用呎價19,725元。



●小西灣藍灣半島1座高層G室，實用面積455方呎，兩房間隔，望海景，以2.25萬租出，實用呎租49.5元。



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九龍區

●將軍澳新都城2期3座低層G室，實用面積364方呎，兩房間隔，原開價686萬元，現以680萬元沽出，實用呎價18,681元。



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新界區

●東涌東環1B座低層9室，實用面積484方呎，兩房間隔，原開價700萬元放售，經議價後減價50萬元或約7.1%，最終以650萬元沽出，實用呎價13,430元。



●上水彩蒲苑D座中層11室，實用面積438方呎，兩房間隔，以自由市場價478萬元易手，實用呎價10,913元。



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