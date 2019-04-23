【瑞通推介】資金即市追騰訊牛證

瑞通認股證牛熊證銷售部：美股在長假期過後窄幅上落，道指隔晚收報26,511點，跌48點或0.2%。



恒指假期前收報29,963點，跌161點或0.54%，周二(23日)早段曾再挫約200點，其後跌幅收窄，於29,900點附近徘徊。恒指連日於10天線、即約三萬點關水平穿梭，周二早段曾偏離，若稍後進一步向下，支持或需下移至20天線約29,553點。其好倉(牛證及認購權證)上周四(18日)淨流入逾1,900萬港元(下同)，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾9,100萬元，反映投資者稍為看淡後市。上周四恒指牛證街貨重貨區為收回價29,600至29,699點，而熊證街貨重貨區為收回價30,500至30,599點。



報道指原國家新聞出版廣電總局發布3份有關遊戲申請的新文件，意味內地的遊戲版號申請或於短期恢復。另有報道指廣東省文化和旅遊廳批准騰訊控股旗下騰訊科技代理任天堂遊戲主機Nintendo Switch，分析料有利集團遊戲業務發展。騰訊在官方微信公眾號上表示，將於一款新遊戲拒絕16歲以下玩家登錄。該股近日大致徘徊在380至400元區間內爭持，上周四曾跌穿390元，及後跌幅收窄至1%，收報391.6元。股份周二早段為最先靠穩的成分股之一，於390元之上。上周四逾2,700萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄逾1,200萬元淨流出，周二早段即市資金追買其牛證望續升。



近日有傳發改委建議增加汽車發牌、特定車輛購置稅減半等推動消費政策，而發改委於上周四稱正在了解相關情況，強調所有政策出台均經過反覆論證，會充分徵求有關方面意見。汽車股經過上周三(17日)爆升後，翌日出現回吐。吉利汽車上周四曾急瀉6%，收市跌3.7%，18元失而復得，但仍為表現最差藍籌。股份周二早段曾再跌3.2%，回至17.54元，其後跌幅收窄至約1%。上周四分別有逾300萬和200萬元淨流出其好倉和淡倉。



內地3月大部分經濟指標勝市場預期，但內地股市在復活節期間繼續開市，在市場憂慮寬鬆貨幣政策或結束下，A股周一(22日)挫約2%收市。南方A50假期前以全日低位15.62元收市，下跌1.14%，但暫仍守於多條平均線之上。周二早段A股先跌後回穩，南方A50於15.5元水以下整固，跌幅近1%。上周四分別有258萬和192萬元淨流出其好倉和淡倉。



中國鐵塔上季純利按年增長近2.38倍，EBITDA按年升34%，股份上周四創上市新高，曾高見2.24元，全日升4.8%。不少券商認為該公司業績符預期，認為在內地加速推進5G發展下，公司今年營運表現將較以往大幅提升。該股周二早段再升3%，再創2.29元之上市新高。逾1,400萬元在上周四淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾190萬元淨流入。



瑞通相關認股證之選擇：

鐵塔輕微價外、中年期購證(17375)，行使價2.41元，2019年10月到期，實際槓桿4.6倍。



碧桂園輕微價外、中短期購證(25982)，行使價13.14元，2019年10月到期，實際槓桿5.3倍。



海螺水泥輕微價外、中年期購證(15700)，行使價55元，2019年11月到期，實際槓桿4.8倍。



中國人壽輕微價外、中短期購證(28821)，行使價24.05元，2019年9月到期，實際槓桿7.4倍。



小米輕微價外、中年期購證(17688)，行使價13.68元，2019年10月到期，實際槓桿4.7倍。



中石油貼價、短期購證(17007)，行使價5.38元，2019年7月到期，實際槓桿14.8倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(65254)，收回價29,410點，槓桿比率44.6倍。N類熊證(68193)，收回價30,500點，槓桿比率35.2倍。



騰訊牛證(62454)，收回價375.2元，槓桿比率17.5倍。熊證(67046)，收回價409.9元，槓桿比率18倍。



吉汽牛證(65785)，收回價16.5元，槓桿比率8.3倍。熊證(64134)，收回價19.2元，槓桿比率9倍。



南方A50牛證(69701)，收回價14.1元，槓桿比率10.1倍。熊證(69703)，收回價17.3元，槓桿比率7.2倍。



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