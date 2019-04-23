【即市分析】美圖轉型受挫　翻身言之尚早？

東方產經專欄作者股博士：美圖公司(01357)業績連年虧蝕，近期開始積極轉型，去年11月就將手機業務授權予小米集團(01810)。不過，集團有意進軍遊戲產業的計劃似乎慘遭滑鐵盧，股價今早(23日)顯著受壓，現挫6.2%報3.14元。



集團早前擬收購樂遊科技旗下Dreamscape Horizon Limited 31%股份，並計劃發行9.91億股，每股2.71元，以總代價26.87億元支付有關收購，惟遭股東否決。



事實上，美圖以修圖軟體、美顏手機起家，惟近年內地新媒體崛起，令集團優勢削弱，盈利已連續5年錄得虧損。集團早前公布收購交易，令市場揣測其藉此拓展遊戲業務，接觸更多不同用戶群，但最終未能成事，相信短線將打擊市場對其信心。



該股上月中旬升至4.56元受阻反覆回落，10日線跌穿50日線現死亡交叉，加上受累於收購交易觸礁的消息，股價有機會進一步向下，暫不宜多手博反彈。

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